San Possidonio, l’Amministrazione alla ricerca di sistemazioni per i profughi ucraini in arrivo

SAN POSSIDONIO – A causa della fuga di civili dal territorio ucraino verso il nostro paese, l’Amministrazione Comunale di San Possidonio si sta muovendo per offrire una prima sistemazione ai profughi che arriveranno sul territorio comunale. Il Comune è perciò alla ricerca di sistemazioni provvisorie, per qualche giorno, per queste persone e chiede, a chi ne avesse la possibilità, di offrire ospitalità in appartamenti momentaneamente non occupati. Stanno arrivando per lo più donne con figli, i cui mariti sono rimasti a difendere i confini violati del loro paese. Per chi avesse la possibilità di fornire sistemazioni per i profughi in arrivo a San Possidonio, è possibile contattare i seguenti numeri: 0535 417922 e 334 2126954. Per aiuti, alimentari e di altro genere, successivamente verranno fatte raccolte mirate ai reali bisogni delle persone che arriveranno.

