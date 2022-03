Soliera, mobilità e trasporto pubblico: viaggio di studio a Friburgo per le assessore Mazzoni e Grazia

SOLIERA – A partire dalla giornata di ieri, giovedì 3 marzo, e fino a domenica 6 marzo, le assessore del Comune di Soliera all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, Katia Mazzoni, e ai ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, Maddalena Grazia, sono impegnate in un viaggio di aggiornamento a Friburgo, in Germania. L’iniziativa a cui partecipa il Comune di Soliera è organizzata dall’Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico di Modena, con l’obiettivo di visitare una delle città più avanzate del mondo relativamente alla mobilità: solo il 21% degli spostamenti totali avviene in auto privata, il valore più basso nell’intera Germania.

