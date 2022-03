Ucraina, le scuole cattoliche modenesi pronti per accogliere piccoli profughi

MODENA- Le scuole cattoliche della provincia di Modena aprono le porte all’Ucraina.

Dai nidi alle scuole dell’infanzia aderenti alla FISM, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado aderenti a FIDAE- diffusi capillarmente in tutto il territorio provinciale- si mettono a disposizione di Comuni, Prefettura, Caritas diocesana di Modena e Carpi per accogliere nei loro servizi scolastici bambini, bambine e studenti in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina: in collaborazione con i canali istituzionali che si stanno attivando sul nostro territorio.

Fism Fidae intende così esprimere concretamente la propria solidarietà, sostegno e aiuto all’intera comunità, accogliendo l’invito del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di garantire il diritto all’istruzione di bambini e bambine che si sono trovati nella condizione disumana di dovere lasciare le proprie case, la scuola, gli amici e del presidente della FISM nazionale Giampiero Redaelli, unitamente all’ufficio di presidenza e la Fidae nazionale, che invitano le realtà territoriali ad attivarsi per accogliere e mettere a disposizione posti scuola.

“Noi ci siamo, pronti ad accogliere, a educare e istruire in un’ottica inclusiva, in ambienti e contesti accoglienti portatori dei valori di solidarietà e di pace”.

Al fine di coordinare il lavoro, sia nell’immediato che per il prossimo futuro, e organizzare concretamente l’accoglienza nelle strutture di bambini e bambine, studenti e studentesse è stato attivato un unico ufficio di coordinamento Fism-Fidae presso l’ufficio di segreteria provinciale FISM di Modena che è a disposizione di Enti e Istituzioni, pertanto le richieste di accoglienza potranno pervenire a fism@modena.chiesacattolica.it.

Il coordinamento pedagogico delle scuole cattoliche FISM- unitamente ai referenti FIDAE- stanno già lavorando per sostenere le scuole in progetti che possano garantire gradualità, flessibilità e personalizzazione dell’accoglienza e della progettazione educativa e didattica.