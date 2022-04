Camposanto, inaugurato il nuovo campo da padel

CAMPOSANTO – Una “nuova primavera” per il Circolo Tennis di Camposanto che oggi, sabato 9 aprile, inaugura ufficialmente il nuovo campo da Padel. L’attuale presidente del Circolo, Roberto Balboni, ha ricordato che, a partire dalla fondazione nel 1970, per volontà di un gruppo di volenterosi e amanti del tennis e della convivialità, il Circolo Tennis di Camposanto non ha mai esaurito la voglia di offrire alla comunità un luogo dove praticare sport e potersi ritrovare in modo sano e genuino. Nel corso degli anni il Circolo, in collaborazione con le varie Amministrazioni comunali, con il supporto di imprenditori locali e la presenza costante di un comitato direttivo ha saputo far crescere la struttura che ora dispone: di un campo in sintetico coperto da struttura fissa, un campo in terra rossa con copertura presso-statica per i mesi invernali ed ora anche un nuovissimo campo da Padel.

Con questa nuova iniziativa il Circolo ha voluto offrire a tutti un luogo dove praticare uno degli sport che sta riscontrando grande successo in virtù della facilità di approccio e della possibilità di giocare coinvolgendo più persone. Il Circolo mette a disposizione dei soci e di chiunque volesse usufruirne, adulti e bambini, anche la disponibilità di frequentare lezioni individuali o di gruppo sia per il Tennis che per il Padel, tenute da maestri affiliati al centro sportivo. Ora l’augurio è quello che il maggior numero di sportivi possa divertirsi presso il Circolo Tennis di Camposanto. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al numero: 331-9176716.

