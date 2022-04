Limidi di Soliera. Alle Tattoo celebra i 110 anni del Modena Football Club

SOLIERA- Sabato 9 aprile allo stadio Alberto Braglia di Modena ci sarà anche Alessandro Bonacorsi-in arte Alle Tattoo, artista e tatuatore di Limidi di Soliera- a festeggiare i 110 anni del Modena Football Club.

Per l’occasione il tatuatore presenterà una special edition di quadri (che fanno parte della limited edition Framed Ink) che hanno spopolato sul web e sono andati a ruba: una di queste tele – la numero 110 – verrà consegnata alla famiglia Rivetti: proprietaria del Modena Fc.

Uno di questi quadri verrà esposto al Mat75: il museo del tatuaggio più grande al mondo- com i suoi 2mila metri quadri di location- che il tatuatore ha “istituito” a Limidi di Soliera.

Per il compleanno del Modena Fc Alle terrà aperto il suo studio no stop per soddisfare tutte le richieste dei tifosi.

“Da modenese – ha spiegato l’artista – fa piacere vedere una città così orgogliosa e auguro alla società tantissime soddisfazioni”.