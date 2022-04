Mirandola. Tutti gli eventi e le manifestazioni dal 22 al 25 aprile 2022

MIRANDOLA- Sarà un week end ricco di eventi, a Mirandola, in vista delle celebrazioni del 25 aprile 2022.

Venerdì 22 aprile, in occasione dei 40 anni di attività del gruppo Studi Bassa modenese, ci sarà incontro su “Storie di Mirandola”. L’appuntamento è per venerdì 22 aprile, alle ore 21, presso la sala Edmondo Trionfini in piazza Ceretti 9: vedrà la partecipazione Francesca Foroni con “Frammenti di quotidianità. Oggetti in metallo vetro e osso dalla Bassa Modenese” e di Mauro Calzolari su “Le chiese del territorio mirandolese dal XV al XX secolo. Fabbriche trasformazioni e strutture scomparse”.

Dal 22 al 24 aprile appuntamento con la prima edizione del premio internazionale di canto lirico “Milton Marelli” : che vedrà la partecipazione di 80 giovani provenienti da 15 Paesi.

Il 24 aprile sarà la volta della festa di Primavera: nel cuore storico della città dei Pico, con la sfilata dei carri allegorici in piazza Costituente. L’evento sarà anticipato sabato sera- il 23 aprile- da una serata di beneficienza: in programma dalle ore 20.30 in piazza Marconi e organizzata dal Lions Club Mirandola e dalla Principato Società di Francia Corta. Per l’occasione si andrà “A cena con lo chef stellato Emilio Barbieri”.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza ad ASDAM e ANFFAS.

Per prenotazioni è possibile contattre i numeri 335 5388870 e 333 3305333.

Sempre il 24 aprile appuntamento con la 28esima edizione della Sgambata, camminata non competitiva di 1,6 – 2,8 – 7,1 – 13,6 chilometri. Il ritrovo è fissato alle ore 8 in piazza Costituente, con partenza libera alle ore 8.30 e ufficiale alle ore 9 (a seguire nordic walking).

Come iscriversi: i gruppi potranno presentare le iscrizioni entro il 23 aprile, contattando i numeri 333 9601140 (Lanfranco) e 377 1701314 (Antonio). Per le scuole elementari, medie e superiori la scadenza è fissata per venerdì 22 aprile. Infine per le persone che intendono partecipare da sole, sarà possibile iscriversi fino a 10 minuti prima della partenza.

La quota di iscrizione sarà, per tutti, di 2 euro. L’assistenza alla gara sarà a cura della Croce blu e di un medico. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

Fino all’8 maggio 2022 sarà inoltre possibile visitare presso il Barchessone Vecchio a San Martino Spino la mostra “Dalle porte vinciane di Leonardo all’origine della Bonifica Moderna” a cura del Consorzio della Bonifica di Burana. La mostra rientra nelle iniziative della 19esima edizione di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione”: realizzata dal Comune di Mirandola, Ceas La Raganella e Terre dei Pico.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0353 29507-724 (oppure 320 4325732 al sabato).

Il 25 aprile in occasione dei festeggiamenti del bicentenario della nascita di Francesco Montanari (1822-2022), l’Amministrazione comunale, unitamente a Terre dei Pico, organizza per lunedì 25 aprile “… l’Italia chiamò” la musica che esaltò il Risorgimento”. Il concerto che sarà a cura della Filarmonica Cittadina G. Andreoli e del Coro Città di Mirandola con commento storico del dottor Andrea Spicciarelli direttore dell’Ufficio storico Associazione nazionale veterani e Reduci Garibaldini. Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti. L’appuntamento è per le ore 17, in piazza Conciliazione.

Per partecipare saranno necessari Green pass base e mascherina FFp2. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: cultura@comune.mirandola.mo.it.

