Nonantola: D-Day per la sindaca, ma si apre uno spiraglio

NONANTOLA – Si avvicina, a Nonantola, il D-Day per capire quale sarà il futuro dell’attuale Amministrazione comunale e, in particolare, della sindaca Federica Nannetti. Domani (27 aprile), infatti, il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi in merito alla mozione di sfiducia nei confronti della sindaca, presentata da alcune delle liste di minoranza, tra cui Nonantola Progetto 2030, Movimento 5 Stelle Nonantola, Nonantola Libera e Una Mano per Nonantola. Sulla carta, se tutti i consiglieri appartenenti a queste liste votassero a favore della mozione di sfiducia, si raggiungerebbe quota 7 seggi su 16, non sufficienti a sfiduciare la sindaca: il voto favorevole alla mozione da parte dei due consiglieri di Forza Italia potrebbe, però, portare all’approvazione della mozione, che innescherebbe la caduta della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Pare, però, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, che nelle ultime ore sia in corso un riavvicinamento tra il Partito Democratico, di cui è espressione la sindaca Nannetti, e la lista Una Mano per Nonantola, i cui due consiglieri sono tra i firmatari della mozione di sfiducia, dopo aver sostenuto, fino ad ottobre 2021, prima internamente e poi esternamente la Giunta Nannetti. Secondo le indiscrezioni potrebbe dunque profilarsi un ribaltone dell’ultimo momento, con una delle liste firmatarie della mozione pronta, al contrario, a votare contro alla sfiducia, garantendo la prosecuzione del mandato della sindaca Nannetti. La giornata di domani sarà, dunque, decisiva per il futuro dell’Amministrazione comunale nonantolana.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017