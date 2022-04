Sfiducia Nannetti. Una mano per Nonantola pronta al dialogo

NONANTOLA- La lista civica Una mano per Nonantola ribadisce i motivi che hanno portato alla scelta della mozione di sfiducia alla sindaca Nannetti: una decisione sofferta, che però si è rivelata indispensabile secondo la lista civica.

Questa la nota del gruppo consigliare:

C’è una crisi profonda alla base della scelta, davvero molto sofferta, della Lista civica Una Mano per Nonantola di scrivere e sottoscrivere una mozione di sfiducia alla sindaca di Nonantola.

Non una scelta dettata dalla fretta e dal pressapochismo. Al contrario, deriva da un lungo periodo in cui si è cercato di stimolare il dialogo, l’ascolto e il rispetto anche davanti a decisioni già prese.

Banalizzarne e ridicolizzarne le motivazioni, considerandole inconsistenti e alla stregua di un atto di irresponsabilità- esattamente come avvenuto un anno e mezzo fa con le dimissioni dei due assessori– è dunque inopportuno e non di aiuto.

E non aiuta francamente semplificare la soluzione alla crisi con l’offerta di un posto nella Giunta comunale, quando le modalità di relazione tra la Giunta stessa e il Consiglio, le forze politiche, le rappresentanze e le associazioni del territorio sono le stesse di cui- allora come ora- lamentiamo l’inadeguatezza.

Tutto questo ci restituisce invece la conferma di quanto rimanga distante il nostro modo di vedere questa crisi, e la via per uscirne, da quello della sindaca.

La Lista civica Una Mano per Nonantola è nata in occasione delle ultime elezioni Amministrative e ha raccolto al suo interno la disponibilità di molte persone attive e impegnate tutti i giorni nella società civile e nell’associazionismo. Convinte dalla necessità, anche da parte di chi non ha fatto e non fa parte di partiti politici, di dover contribuire e dare una mano sulle questioni più rilevanti che abbiamo di fronte, da affrontare con dialogo largo e spirito unitario, andando oltre alla delega in bianco. Questa convinzione e questa disponibilità non sono mai venute meno, nonostante le tante difficoltà, proprio per la consapevolezza che i problemi sono complicati e le soluzioni da cercare mai immediate.

Per questo motivo, non abbiamo presentato una mozione di sfiducia nemmeno dopo le dimissioni degli assessori, e nemmeno dopo aver ravvisato che anche queste non hanno modificato in alcun modo il rapporto tra la sindaca e i gruppi politici che l’hanno sostenuta.

Anzi, abbiamo provato a rilanciare la richiesta di allargare il coinvolgimento, almeno nelle scelte fondamentali, proponendo di affrontarle insieme, prima che fossero definite, in un laboratorio programmatico. Scelte fondamentali che riguardano, tra le altre: