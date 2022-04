Personale sanitario Mirandola, Calciolari: “Solo due contratti non verranno rinnovati”

Attraverso una nota stampa, il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, interviene in merito al rinnovo dei contratti del personale sanitario, in particolar modo infermieri e Oss, presso l’ospedale di Mirandola, in seguito alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Antonio Platis:

“Leggo con un certo sgomento le dichiarazioni alla stampa del consigliere provinciale Antonio Platis, il quale sostiene che presso l’ospedale mirandolese sarebbe a rischio il 50% dei contratti a tempo determinato del personale sanitario – dichiara Alberto Calciolari, presidente dell’UCMAN –. I dati in nostri possesso sono diversi, con l’Ausl di Modena che riferisce di solo 2 contratti che non verranno rinnovati, in merito alla riduzione delle attività vaccinali. Non siamo a conoscenza di mancato rinnovo dei contratti di personale tale da mettere in difficoltà l’assistenza ai pazienti, come invece riferito da Platis. Lo invito a condividere con l’amministrazione dell’Unione i documenti in suo possesso, così che si possa ragionare su dati concreti”, conclude Calciolari.

