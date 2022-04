Ucman, nuova pagina Facebook e sedute del Consiglio dell’Unione in diretta online

Una nuova pagina Facebook e le dirette del Consiglio dell’Unione online, su una pagina dedicata seguita da una realtà che offre servizi Internet a centinaia di enti pubblici sparsi in giro per l’Italia.

“La volontà di aprirci sempre più agli 80mila cittadini che abitano e lavorano nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ci porta a dotarci di nuovi mezzi e strumenti per la comunicazione, per essere presenti anche sulla rete Internet con il momento più alto della vita amministrativa dell’Unione: il Consiglio che raccoglie i rappresentanti dei nove comuni aderenti a UCMAN – dichiara il presidente dell’Unione Alberto Calciolari –. Con la seduta del 28 aprile apriremo le porte dell’Unione alla digitalizzazione e ai cittadini che potranno seguire da casa il Consiglio. E verranno aggiornati anche dalla pagina Facebook dell’Unione in merito ai servizi che vengono erogati. Come amministrazione non possiamo che ringraziare i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori che operano a tutti i livelli per garantire i servizi ai cittadini; alle oltre 200 persone impegnate giornalmente per mandare avanti i servizi dell’Unione deve andare la gratitudine di tutti: amministratori e cittadini. Partecipare al Consiglio – sia come amministratori, ma anche come cittadini – sarà un modo per dimostrare queste 200 Persone che ci interessa quello che loro fanno per tutti noi”.

Esprime soddisfazione anche il presidente del Consiglio dell’Unione comuni Modenesi Area Nord, Mattia Veronesi: “È nostro compito avvicinare sempre più i cittadini all’Unione comunale per invertire quell’idea errata secondo la quale questa realtà amministrativa non interessa a chi vive il territorio. L’Unione è e sarà sempre più importante e incisiva per la vita dei cittadini. Noi amministratori abbiamo il dovere di dirlo e spiegarlo ai nostri concittadini, con tutti i mezzi. E le tecnologie digitali sono un ottimo strumento”.