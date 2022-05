Centri diurni di Concordia, Medolla, Massa Finalese e Mirandola: decadono le restrizioni anti-Covid

CONCORDIA, MIRANDOLA, MASSA FINALESE, MEDOLLA – A partire dal mese di maggio, i centri diurni per anziani gestiti dall’Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord hanno ricominciato ad accogliere i cittadini senza le precedenti restrizioni dovute al Covid-19. In particolare, informa ASP Area Nord, è decaduta la suddivisione degli ospiti in piccoli gruppi e la riduzione del numero massimo delle persone che possono essere accolte nelle strutture.

I centri diurni sono aperti dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30. É possibile frequentare le strutture part time o full time in base alle necessità e usufruire di servizi aggiuntivi come la cena o i trasporti di andata e ritorno. L’accesso può essere in regime convenzionato, facendo domanda all’assistente sociale del comune di residenza o in regime privato contattando direttamente le responsabili del centro diurno a cui si è interessati.

I centri diurni di ASP sono:

Centro diurno “I Tigli” di Concordia sulla Secchia (Viale Gramsci, 8): accoglie 20 utenti di cui dieci convenzionati e dieci privati;

Centro diurno “I Gelsi” di Mirandola (Via Fogazzaro, 1): accoglie 25 utenti di cui 20 convenzionati e cinque privati;

Centro diurno “Le Querce” di Massa Finalese (Via Per Modena ovest, 22): accoglie 25 utenti di cui 20 convenzionati e cinque privati;

Centro diurno “Le Rose” di Medolla (Via Bologna, 39): accoglie 12 utenti di cui dieci convenzionati e due privati

Per fare domanda di accoglienza sui posti privati è possibile contattare le responsabili al 366/5795585 per i centri di Mirandola e Concordia e al 366/5795586 per i centri di Massa Finalese e Medolla, oppure inviare una mail a segreteria@aspareanord.it.

Modulo di accoglienza su posti privati, tariffe in vigore e ulteriori informazioni sull’attività dei centri sono reperibili sul sito ASP all’indirizzo www.aspareanord.it.

