Colpo last minute del team Double V Racing di Medolla: Nicolò Rocca nuovo pilota

MEDOLLA – Arriva all’ultimo istante il colpo a sorpresa di Double V Racing, team di Medolla: accordo raggiunto con Nicolò Rocca, pilota esperto e costantemente in lotta per il titolo nelle ultime stagioni in EuroNASCAR PRO. Dopo un terzo e un quarto posto nelle ultime 2 stagioni, Nicolò e Double V Racing lotteranno insieme per provare a raggiungere il titolo nella categoria PRO.

Nicolò Rocca, nuovo pilota del team Double V Racing, è entusiasta: “Sono felice di unirmi a Double V per la stagione 2022, sono sicuro che ci siano i presupposti per far bene e non vedo l’ora di iniziare a Valencia!” Francesco Vignali, team manager di Double V Racing, aggiunge: “Colpo last minute ma molto importante per noi. Con il carisma e l’esperienza di Nicolò puntiamo in alto. Abbiamo alzato l’asticella, vogliamo fare il massimo per i nostri piloti“.

Il prossimo weekend si parte con il GP di Spagna, a Valencia per il primo appuntamento della stagione 2022 della NASCAR Whelen Euro Series. Il 14-15 maggio al Circuit Ricardo Tormo, quattro emozionanti gare sprint. Tutta l’azione del NASCAR GP Spain sarà trasmessa in diretta streaming sui profili dei social media EuroNASCAR – Youtube, Facebook e Twitch – così come su Motorsport.tv.

