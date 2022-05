Decennale sisma. La riflessione dei sindacati: “Un monito per la sicurezza sul lavoro”

MIRANDOLA- Dieci anni dopo quei tragici eventi rimangono la memoria e il dolore per la scomparsa delle vittime innocenti e il ricordo del loro impegno sul luogo di lavoro: quello stesso impegno che ha contribuito in modo fondamentale alla tenuta economica e sociale e alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

“Prendiamo atto con rispetto della sentenza che riconosce ai famigliari di due delle vittime del crollo di un’azienda del settore biomedicale un parziale risarcimento per la tragedia che le ha colpite dichiarano Filctem Cgil Modena, Femca Cisl Emilia Centrale e Uiltec Uil Modena Reggio– Dopo la scossa del 20 di maggio 2012 i dipendenti di tante imprese sono stati richiamati a lavorare, nonostante la terra continuasse a tremare: e questo tentativo di non fermare le attività economiche dell’Area Nord ha pagato un costo altissimo in termine di vite umane.

Il decennale del sisma è l’occasione per omaggiare le vittime e, allo stesso tempo, per una riflessione più generale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: ancora di più in un contesto come quello nazionale che assiste quotidianamente ad una vera e propria strage.

La sicurezza sul lavoro è un obiettivo da perseguire quotidianamente e non in modo burocratico e asettico: continueremo a batterci perché su questo tema non cali l’attenzione e aumenti l’impegno di tutti i soggetti coinvolti”.