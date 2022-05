Gran Premio Giovanardi e pranzo di solidarietà per Aseop: il 15 maggio torna Modena nel Cuore

MODENA – Domenica 15 maggio per Modena sarà una giornata di festa, sport, spettacolo, musica, solidarietà, gastronomia. Una giornata da non perdere. All’ippodromo Ghirlandina andrà, infatti, in scena il Gran Premio Tito Giovanardi di trotto, la cui prima edizione risale al 1890, riservato ai maschi di tre anni e che rappresenta la prima vera tappa di avvicinamento al Derby. In contemporanea sulle tribune si svolgerà per tutto il pomeriggio la terza edizione di Modena nel Cuore. Il ricavato dell’evento sarà a favore dell’Aseop “Casa di Fausta”, associazione che accoglie famiglie di malati oncologici pediatrici, e in questo particolare momento storico, accoglierà le famiglie con i bambini malati oncologici provenienti dall’Ucraina.

Alle ore 13 di domenica 15 maggio, tutto avrà inizio con un pranzo benefico preparato dal ristorante Antica Moka con prodotti a marchio Tradizione e Sapori. A sostegno dell’iniziativa benefica per l’intera giornata si esibirà l’orchestra Ologramma che recentemente ha avuto il privilegio di esibirsi in Vaticano davanti a Papa Francesco e aprirà il giorno 28 maggio il concerto di Vasco Rossi a Imola; si alterneranno vari artisti come Mario Lavezzi, Marco Ferradini, Alberto Conti. Inoltre, verrà trasmessa una intervista a Nek nella doppia veste di cantante e scrittore. Presenti come ogni anno il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, per la Regione Francesca Maletti e altre autorità civili, militari, ma soprattutto sono attesi i modenesi e le loro famiglie. Si è pensato anche ai più piccoli con i volontari Aseop per assisterli in varie iniziative e offrire loro l’esperienza del “battesimo della sella” con una breve cavalcata su uno splendido purosangue.

Da un’idea di Alessandro Arletti, attuale presidente dell’Ippodromo Ghirlandina, è nata una manifestazione che ha riscosso grande plauso e tanto successo nelle due precedenti edizioni e si prefigge di aiutare i bambini di Aseop, una Onlus nata a Modena nel 1988, il cui presidente è Erio Bagni. Modena nel cuore accompagnerà il pomeriggio sportivo con una serie di iniziative benefiche ed eventi culturali di grande spessore, con ospiti di qualità e una proposta talmente varia da rappresentare un evento nell’evento. In realtà, l’idea nasce dalla volontà di assemblare discipline diverse e di coinvolgere non solo gli esperti del trotto ma tutta la cittadinanza modenese, con una serie di iniziative dalle più svariate connotazioni, da quelle gastronomiche a quelle culturali, da quelle di intrattenimento a quelle benefiche, fino a raggiungere i bambini, con attività loro dedicate. La grande manifestazione sarà presentata dalla squadra vincente delle prime due edizioni formata da Massimo Damura e Riccardo Benini, con la collaborazione di Carla Mazzola e Daniele Soragni. Il pranzo benefico per Aseop, che dovrà essere prenotato, destinerà gli introiti direttamente all’organizzazione. L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 13.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017