Medolla e Finale Emilia “blindate” per l’arrivo di Sergio Mattarella

MEDOLLA, FINALE EMILIA- Dopo la prima visita nei comuni del cratere sismico nel 2017, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna nella Bassa modenese – in occasione del Decennale del sisma – e farà tappa, come già annunciato, prima a Medolla (alle ore 11) e poi a Finale Emilia (alle 12)

Sarà una giornata “blindata” e presidiata dalle forze dell’ordine locali.

Il traffico si preannuncia bloccato considerati i divieti di transito e le aree interdette predisposte dai due Comuni.

Queste nel dettaglio le modifiche della viabilità a Medolla

A partire dalle ore 6 del 20 maggio, sarà vietata la sosta su via Perugia, via Genova e via Roma: che saranno chiuse al traffico solo al momento del passaggio del corteo presidenziale, tra le 10.30 e le 11.30 all’incirca.p

Le scuole il 20 maggio seguiranno il normale orario e dato che al momento dell’uscita degli alunni non saranno disponibili parcheggi nelle vicinanze, si consiglia di accompagnare i propri figli a piedi o in bicicletta.

Le modifiche alla viabilità a Finale Emilia

A Finale Emilia verrà chiusa al traffico via della Stazione. I parcheggi della Coop e del Mercatone Fuori Stagione non potranno essere utilizzati dalle ore 6 di venerdì fino al termine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I negozi e le attività presenti su via Stazione, invece, saranno regolarmente aperti ma solo con accesso pedonale.

Dalle ore 6 di venerdì è istituito anche un divieto di transito e sosta in via Rotta, davanti alle attività commerciali presenti tra via Battaglia e via di Sotto.

Inoltre, diversi incroci posti sulle strade che il corteo presidenziale in arrivo da Medolla attraverserà, saranno presidiati dalle forze dell’ordine e pertanto il traffico potrà essere bloccato in attesa del passaggio del presidente.

A Medolla l’intero evento si potrà seguire da piazza del Popolo e piazza Garibaldi grazie a maxischermi appositamente allestiti.

I posti all’interno del teatro Facchini sono stati assegnati su invito dalla Regione Emilia-Romagna, mentre in piazza del Popolo- davanti all’ingresso del teatro- troveranno posto sotto le tensostrutture gli invitati del Comune di Medolla e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Come e da dove assistere alla visita del presidente Mattarella

A Medolla l’intero evento si potrà seguire da piazza del Popolo e piazza Garibaldi grazie a maxischermi appositamente allestiti.

I posti all’interno del teatro Facchini sono stati assegnati su invito dalla Regione Emilia-Romagna, mentre in piazza del Popolo- davanti all’ingresso del teatro- troveranno posto sotto le tensostrutture gli invitati del Comune di Medolla e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

A Finale Emilia i cittadini che vorranno assistere potranno accedere dal cancello di ingresso autocorriere in via Bonacatti, sul retro della stazione.

Anche coloro che hanno ricevuto un invito ufficiale all’inaugurazione entreranno dallo stesso cancello di via Bonacatti e dovranno accreditarsi per accedere all’area a loro riservata.

Si ricorda che la visita del presidente Sergio Mattarella a Finale Emilia è prevista per le ore 12, ma per poter presenziare all’evento sarà necessario raggiungere l’area aperta al pubblico almeno un’ora prima.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017