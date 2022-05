San Felice. Quasi completati i lavori di riqualificazione del parchetto delle piscine

SAN FELICE- Sono in fase di ultimazione a San Felice sul Panaro i lavori, commissionati dal Comune, per la riqualificazione del il parchetto delle piscine, posto a margine di via Isonzo.

L’intervento ha consentito di risanare e mettere in sicurezza il parco, nonché aumentare le aree di ombreggiatura con la posa delle nuove piante e la sostituzione di quelle ammalorate. Sono stati piantumati 20 tra alberi e cespugli e ripristinati anche l’impianto di irrigazione e il manto erboso. L’intervento è stato effettuato dalla Società Bosco di Camposanto per un importo complessivo di 41.999 euro.

Il parchetto delle piscine, dopo anni di lamentele e diatribe politiche per la presenza di animali e l’aqua putrida del laghetto, è finalmente tornato alla sua completa fruibilità: il laghetto è stato interrato nel 2021 e, con gli ultirmi interventi, i lavori di riqualificazione sono completi.

