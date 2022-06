Medolla. Gli alunni della primaria alla scoperta delle vie cittadine

MEDOLLA- Perché alcune vie della nostra città sono intitolate ad un personaggio piuttosto che ad un altro? Per quale motivo è stato scelto? Che storia c’è dietro a quel nome? E’ quanto si sono chiesti gli alunni della scuola primaria di Medolla che, nell’ambito del progetto “La tua città!”- supportato da Ennesimo Academy- sono andati alla scoperta delle vie di Medolla intitolate a personaggi storici che si sono battuti per il rispetto della legge e distinti per il loro coraggio.

Un percorso educativo che mira ad offrire una maggiore conoscenza del proprio territorio con un approccio multidisciplinare: che parte dalla conoscenza delle storie delle persone a cui sono intitolate alcune vie.

I ragazzi della primaria hanno anche creato un video, che è stato poi proiettato durante l’Ennesimo Film Festival a Fiorano Modenese.

