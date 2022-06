Mirandola, Ganzerli (Pd): “Giunta inizi a considerare di serie A tutto lo sport mirandolese”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Mirandola, Roberto Ganzerli, interviene in merito alla diatriba nata tra l’Amministrazione comunale e le società calcistiche Quarantolese e Sanmartinese, in seguito alla rinascita della Mirandolese:

“Ancora una volta la Giunta, targata Lega per Salvini premier riesce a dividere la città nel solito “noi contro loro”. Credo che tutti i mirandolesi siano favorevoli alla nascita della nuova Mirandolese F.C. a cui non si può che augurare successo per il bene del calcio e dello sport mirandolese.

Allo stesso tempo credo che non sia comprensibile a nessuno il motivo di mettere le società sportive della nostra città l’una contro l’altra.

La Quarantolese e la Sanmartinese infatti hanno recentemente affrontato con piglio la giunta e l’assessorato allo sport in maniera sostanziale e non la Mirandolese, di cui invece hanno chiaramente salutato la nascita.

Nella sua smania di far dimenticare o nascondere il passato e di raccontare un nuovo inizio, la Giunta che amministra Mirandola, come hanno ricordato la Quarantolese e la Sanmartinese, non ha saputo nè capire né valorizzare il grande patrimonio di volontariato sportivo costruito negli anni dai mirandolesi, nel centro e nelle frazioni.

Un grande indiscutibile valore che non si recupera e non si rilancia provocando una polemica fra le società sportive o concedendo la sala consigliare, cosa del resto già possibile e prevista per tutti.

Ci auguriamo che le critiche rivolte all’amministrazione leghista, che a noi paiono del tutto fondate, non si trasformino in uno scontro fra sportivi e società sportive, uno scontro di cui lo sport mirandolese non ha bisogno. E confidiamo che la Giunta targata Lega per Salvini premier inizi a considerare di serie A tutto lo sport Mirandolese e al sua storia”.