Soliera, bimbo gettato dalla finestra: convalidato l’arresto della babysitter

SOLIERA – Nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, in seguito all’udienza di convalida dell’arresto e dell’interrogatorio di garanzia in cui la donna avrebbe confessato di avere gettato dalla finestra il piccolo Tommaso, il G.I.P. di Modena, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della babysitter 32enne tratta in arresto il 31 maggio scorso dai Carabinieri della Stazione di Soliera, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, per l’ipotizzato delitto di tentato omicidio aggravato del minore affidato alle sue cure.

La donna è gravemente indiziata di avere volontariamente lanciato dalla finestra del secondo piano dell’abitazione ubicata nel comune di Soliera il bambino di 13 mesi, a lei affidato dai genitori durante la loro assenza per lavoro. Per le gravi ferite riportate nella precipitazione, il piccolo era stato elitrasportato all’ospedale di Bologna, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

