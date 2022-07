Bastiglia, scomparsa Adriano Pacifico: “Avvistato mentre chiedeva l’elemosina”

BASTIGLIA – Emergono nuovi particolari in merito alla storia di Adriano Pacifico, 32enne di Bastiglia, scomparso da oltre una settimana dopo essersi messo in viaggio in bicicletta in direzione Santiago de Compostela.

Il giovane, infatti, del quale la madre non ha più notizie dall’11 luglio, data in cui è avvenuta l’ultima telefonata mentre Adriano Pacifico si trovava in territorio francese, sarebbe stato avvistato – riporta “Il Resto del Carlino” – mentre chiedeva l’elemosina nei pressi di una stazione di servizio nella frazione di Saint-Anne a Evonos, nelle vicinanze di Tolone. Ad averlo visto sarebbe stato un fornaio, che avrebbe riconosciuto Adriano Pacifico dalle foto pubblicate dopo la scomparsa e dalla biciletta recante la bandiera italiana. Non c’è, però, la certezza che si tratti veramente del 32enne di Bastiglia, per il quale, nel frattempo, sarebbero arrivate segnalazioni anche dall’Italia, in particolare da Imperia e Padova.

Intanto, continuano i dubbi legati ai prelievi che nei giorni scorsi sono stati effettuati tramite Bancomat sul conto di Adriano Pacifico, prelievi in serie che avrebbero portato allo svuotamento del conto.

