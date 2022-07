Poli produttivi a Nonantola. Liste civiche e associazioni si oppongono alla realizzazione

NONANTOLA- Le varianti urbanistiche del polo logistico di Gazzate e del centro produttivo-commerciale Fondo Consolata a Nonantola tornano nell’occhio del ciclone perchè una decisione sarà presa nei prossimi mesi dal Consiglio comunale. Liste civiche e associazioni si stanno quindi mobilitando per ribadire la loro ferma contrarietà alla realizzazione di queste opere.

Questo il comunicato sottoscritto dalle liste civiche Movimento 5 Stelle Nonantola, Nonantola Libera, Nonantola Progetto 2030, Una mano per Nonantola e dalle associazioni Comitato Ambiente è Salute – Nonantola, Comitato cittadini alluvione Nonantola, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Modena, Giunchiglia-11, Iniziativa Nonantolani, Legambiente Nonantola, nanoGAS, Rinascere APS.

“Nel marzo scorso avevamo chiesto, con una lettera aperta, che l’Amministrazione non procedesse

all’insediamento di nuove attività economiche a elevato impatto ambientale prima della formazione e della discussione del nuovo Piano Urbanistico Generale.

Ci riferivamo a due grandi insediamenti urbanistici che a nostro avviso avrebbero provocato pesanti ripercussioni negative per tutta la collettività: il polo logistico delle Gazzate e l’insediamento produttivo/commerciale della Consolata.

Il primo, su un’area di 140 mila mq posta a sud di via Zuccola, prevede un grande polo dedicato alla logistica conto terzi su gomma con 70 baie di carico e 1.400 passaggi mensili di camion che si riverseranno sul punto più critico per la mobilità

nonantolana.

Il secondo interesserà un’area di oltre 90 mila mq posta fra il fiume Panaro e la rotatoria Modena con insediamenti commerciali e produttivi collocati fuori dal perimetro della tangenziale. Entrambe le zone sono state interessate dall’alluvione del dicembre 2020.

Non solo a questa nostra richiesta non è stata data risposta, ma nemmeno si è aperto un dibattito pubblico che coinvolgesse la comunità di Nonantola su scelte così impattanti per il territorio. Con i privati, invece, si è già concluso un accordo di prevendita per i terreni del polo logistico e i due progetti sono in avanzato stadio di definizione.

Il Consiglio comunale di Nonantola, finora tenuto ai margini dei processi decisionali, sarà chiamato- nei prossimi mesi- a votare le varianti urbanistiche necessarie alla loro realizzazione.

Va ricordato che il Consiglio comunale di Nonantola, nella seduta del 15 giugno 2022, ha approvato una mozione che impegna l’Amministrazione comunale a fornire, in allegato alle varianti urbanistiche, una stima dei loro “costi nascosti” dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici che il suolo impermeabilizzato non è più in gradi di fornire.

Un ettaro di terreno agricolo o naturale assorbe infatti circa 90 tonnellate di carbonio, è in grado di drenare 3.750.000 litri d’acqua e, se coltivato, può sfamare 6 persone per un anno. Consumare suolo significa perdere produzioni agricole, produzione di legname, sequestro e stoccaggio del carbonio, qualità degli habitat, impollinazione, regolazione del microclima, rimozione del particolato e dell’ozono, disponibilità di acqua, regolazione del regime idrologico.

In altre parole significa perdere ecosistemi che oggi svolgono gratuitamente questo servizio e quindi per noi un costo economico che l’ISPRA (istituto del Ministero per l’Ambiente) valuta in 100 mila euro annui per ettaro perduto: una perdita di 1,3 milioni di euro all’anno per i progetti sopra descritti.

Se al tema del consumo di suolo si aggiunge l’ulteriore criticità evidenziata da ARPAE (agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) che già oggi classifica Nonantola come zona “hotspot” (superamenti dei limiti di legge di PM10 o NOx) per l’inquinamento da polveri sottili, ci rendiamo conto che i due progetti, con la loro mole di traffico aggiuntivo in particolare sulla via Nonantolana (fino al 15% di incremento secondo le stime della Provincia di Modena), non potranno che aggravare una situazione già critica, la nostra, con ulteriori rischi per la salute della nostra comunità.

Per tutte queste ragioni, le associazioni e le liste firmatarie ribadiscono la loro ferma contrarietà alla realizzazione di queste opere e chiedono al Consiglio comunale di evitare responsabilmente trasformazioni urbanistiche contrarie agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, della riduzione del consumo di suolo, della tutela dell’ambiente e della mitigazione del cambiamento climatico”.