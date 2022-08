Elezioni politiche 25 settembre: la domanda per fare lo scrutatore a Soliera

SOLIERA- Il 25 settembre 2022 si terranno le Elezioni politiche per le quali sarà necessario nominare i componenti degli uffici elettorali di sezione.

Per quanto riguarda i cittadini di Soliera i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità per il servizio di scrutatore compilando il modulo reperibile sul sito del Comune nella sezione dedicata.

Le domande vanno presentate entro e non oltre il 25 agosto 2022.

Come presentare domanda

1. Gli iscritti, a gennaio 2022, all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono segnalare, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, di essere privi di occupazione e/o aventi reddito nullo o inferiore alla soglia di povertà, se realmente si trovano in tale condizione, e la loro disponibilità per essere nominati scrutatori di seggio per le consultazioni di cui all’oggetto.

2. Le dichiarazioni dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo che dovrà pervenire all’ufficio Protocollo entro e NON oltre il 25 agosto 2022 con una delle seguenti modalità: a mano presso l’ufficio protocollo (via Giuseppe Garibaldi, 48) o all’ufficio elettorale all’indirizzo e.mail elettorale@comune.soliera.mo.it, all’ufficio U.R.P. all’indirizzo e.mail info@comune.soliera.mo.it, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.soliera.mo.it.

3. Delle dichiarazioni raccolte sarà redatto un elenco dal quale, previa attenta valutazione della Commissione elettorale comunale, saranno scelte le persone da nominare come scrutatori di seggio, avendo, tuttavia, riguardo al primario obiettivo di garantire il corretto funzionamento del seggio;

Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare l’ufficio elettorale di Soliera al numero 059568565 oppure alla mail elettorale@comune.soliera.mo.it.

