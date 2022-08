Rocco De Salvatore: cominciata l’autopsia sul corpo trovato morto a Massa Finalese

MASSA FINALESE- E’ iniziata giovedì 4 agosto l’autopsia sul corpo di Rocco De Salvatore, il 74enne trovato senza vita nel suo appartamento di Massa Finalese.

Gli accertamenti autoptici dovranno chiarire le cause del decesso dell’uomo e se i presunti maltrattamenti subiti- per i quali è stata indagata la ex convivente marocchina- potrebbero essere stati determinanti nella morte dell’anziano.

Tra le indagini disposte dalla Procura sulla salma del 74enne anche quella del Dna, a cui gli indagati si sono già sottoposti.

Sembrerebbe infatti che sul volto dell’uomo siano stati trovati dei graffi. Ecco perché gli inquirenti cercheranno anche eventuali tracce sotto le unghie della vittima.

La Procura ha inoltre disposto gli accertamenti tossicologici sulla salma e sui medicinali trovati nell’appartamento.

Dai primi riscontri radiografici, però, non sarebbero emersi segni di una morte violenta.

Giovedì 4 agosto, prima dell’inizio dell’esame autoptico, sono stati nominati i periti: il dottor Scolaro per la famiglia dell’anziano oltre al perito della procura e al consulente nominato dalla difesa del 46enne di Finale Emilia.

Ai consulenti è stato concesso un sopralluogo alla camera da letto dove è stato rinvenuto il corpo.

