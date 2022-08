Poggio Rusco. Difende giovane capotreno molestata: macchinista picchiato

POGGIO RUSCO- Hanno aggredito e molestato una giovane capotreno e, non contenti, hanno picchiato il macchinista che era accorso per aiutarla.

E’ successo nel pomeriggio di martedì 9 agosto alla stazione di Poggio Rusco: i responsabili quattro giovani stranieri che, dopo l’aggressione, si sono dati alla fuga.

Il treno regionale per Bologna era fermo sul binario quando la capotreno- residente nel Bolognese- ha sorpreso i quattro giovani mentre armeggiavano in un vagone con la chiave tripla: in uso soltanto al personale delle Ferrovie. Quando la giovane è intervenuta per fermarli i quattro hanno cominciato a palpeggiarla e insultarla.

A quel punto, attirato dalle urla della capotreno, è intervenuto il macchinista che è stato a sua volta picchiato dai quattro.

La capotreno ha poi raccontato quanto successo alla Fit-Cisl dell’Emilia-Romagna, che ha reso noto l’episodio.

In una nota Trenitalia Tper ha espresso vicinanza ai colleghi annunciando che, entro l’anno, ai capitreno saranno fornite speciali body-cam: delle videocamere che potranno essere indossate in episodi potenzialmente pericolose.

