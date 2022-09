Ciclismo, Giro dell’Emilia: modifiche alla viabilità anche sulla Canaletto sabato 1° ottobre

A renderlo noto è la Polizia Locale dell’Unione , che informa che, nel dettaglio, verrà, su entrambi i sensi di marcia,sulle seguenti strade: SS12 (Canaletto), a Sorbara, nel tratto compreso tra le due intersezioni con la Sp 1 Sorbarese (tra il semaforo del Belfiore e la ditta Progeo); Sp 1 Sorbarese, nel tratto compreso tra l’incrocio con la SS12 (Canaletto) a Sorbara fino alla località Casoni di Ravarino.circa sarà, invece,, in entrambi i sensi di marcia, sulle seguenti strade: Guercinesca Est; Guercinesca Ovest; Sp 14 via di Mezzo; via Tabacchi; viale Rimembranze; via Maestra di Redù; via Limpido

Modifiche alla viabilità anche a Carpi, sede di partenza del Giro dell’Emilia:

“L’Amministrazione comunale ricorda che, in occasione della gara ciclistica “Giro dell’Emilia”, in programma domani (sabato 1° ottobre) con partenza da piazza dei Martiri, sono previste sospensioni della circolazione in alcune vie del centro e del territorio comunale, come segue:

OGGI, venerdì 30/09 – Circolazione sospesa in piazza dei Martiri per gli allestimenti

DOMANI, sabato 01/10 – Circolazione sospesa sul percorso, dalle ore 10:00 alle 15:00 circa, nonché divieto di sosta dalle ore 06:00 alle ore 15:00 circa

I residenti e gli operatori delle attività commerciali e produttive nelle zone interessate, devono parcheggiare fuori dall’area della competizione ciclistica, pena la rimozione forzata; i titolari di attività commerciali e produttive devono EVITARE operazioni di fornitura e consegna dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di domani, sabato 1° Ottobre.

Le strade che intersecano il percorso gara saranno raggiungibili da residenti e da coloro che dovranno eseguire operazioni di carico/scarico, ma avranno delle pre-chiusure che impediscono ai veicoli di entrare nel percorso di gara.

Saranno istituiti dei varchi di attraversamento, compatibilmente con la chiusura per il transito della competizione ciclistica, nelle seguenti intersezioni:

Fassi-Cipressi; Fassi-Guaitoli; Biondo-Volturno-Cavour; Moro-Alghisi; Muratori-Cimabue-Beccaria; Muratori-Meloni di Quartirolo; Minghetti-Pisacane; s.p.1 Carpi Ravarino con la s.p. Soliera Cavezzo; s.p.1 Carpi Ravarino-via Canale in località Sozzigalli.

CHIUSURE

VIA LAMA

VIA SECCHIA: CHIUSA immissione verso la Carpi-Ravarino e verso il calvalcaferrovia Lama

VIA MORO ESTERNA: CHIUSA nel tratto tra le due rotatorie

PERCORSI ALTERNATIVI DURANTE LA COMPETIZIONE

STAZIONE F.S.: raggiungibile percorrendo solo via Dalla Chiesa provenendo da via Ariosto

STAZIONE AUTOCORRIERE raggiungibile da via Peruzzi solo provenendo dalla tangenziale

TANGENZIALE “B. LOSI”: completamente percorribile

BRETELLA NORD: completamente aperta

VIA CATTANI: completamente aperta fino a rotatoria con via Marx

VIA CAVATA: tutta aperta fino a via Secchia

S.S. 413 “ROMANA SUD”: APERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI (da/per Modena)

MERCATO – Domattina (sabato 1° ottobre) il consueto mercato del sabato si terrà come annunciato in via Ugo da Carpi

