Nonantola, incidente in via Guercinesca Est: un’auto nel fosso

NONANTOLA – Incrocio di via Guercinesca Est, a Nonantola, nuovamente al centro delle attenzioni per un incidente: l’incrocio, non nuovo a sinistri stradali, è stato, infatti, protagonista dello scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, che ha visto finire nel fosso a lato della carreggiata uno dei due veicoli coinvolti. Fortunatamente, le conseguenze per i conducenti dei mezzi sono state lievi, anche se entrambi sono stati portati al Policlinico di Modena per accertamenti. Sul luogo dell’incidente, a Nonantola, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, al lavoro per ricostruire quanto avvenuto e per gestire la viabilità.

