Nonantola, attraverso un’app si può controllare la qualità dell’aria nella propria zona

NONANTOLA – Da pochi giorni, a Nonantola, è stata completata l’installazione dei dispositivi Wiseair per un monitoraggio continuo, nell’arco delle 24 ore e per un anno, della concentrazione degli inquinanti presenti nell’aria. Sul territorio comunale i sensori di monitoraggio sono stati installati in cinque punti strategici. In particolare, le zone monitorate direttamente sono:

Via Vittorio Veneto (Scuola Primaria Fratelli Cervi)

Via Galileo Galilei (area artigianale)

Via Olaf Palme (zona sud del paese)

Via della Partecipanza (frazione Casette)

Via Provinciale Est (frazione Via Larga) I dati raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni dell’Amministrazione negli anni a venire. La piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair, nata da un team di ex studenti del Politecnico di Milano, si chiama ido e aiuterà l’Amministrazione Comunale e i cittadini ad avere informazioni chiare e trasparenti sull’aria che respiriamo grazie ad una infrastruttura capillare, composta da innovativi sensori di rilevazione dell’inquinamento atmosferico e da modelli di qualità dell’aria. L’APP Da oggi, venerdì 30 settembre, inoltre, tutti i cittadini di Nonantola potranno conoscere in tempo reale la qualità dell’aria che respirano scaricando l’applicazione Wiseair, disponibile in tutti gli store. Saranno, quindi, in grado di accedere in tempo reale ad informazioni chiare, semplici e trasparenti sullo stato dell’aria. Il dato restituito sia ai cittadini che all’amministrazione è espresso in base al WiseIndex (un indice qualitativo sviluppato da Wiseair che aiuta nella lettura del dato comparandolo con gli standard europei a tutela della salute dei cittadini). Nel dettaglio, questo indice è espresso su una scala da 0 a 100 e identifica tre fasce di valutazione del dato: Fascia verde (tra 0 e 50): le concentrazioni risultano sotto il limite imposto dalla normativa. L’aria è pulita e non ha impatto sulla salute dei cittadini. Fascia gialla (tra 50 e 70): le concentrazioni risultano a cavallo del limite imposto dalla normativa. L’aria non è pulita e si può migliorare. Fascia rossa (tra 70 e 100): le concentrazioni risultano superiori ai limiti imposti dalla normativa. L’applicazione potrà essere utilizzata dai cittadini anche per inviare segnalazioni sulla presenza di cattivi odori nel territorio, oltre che attraverso i canali istituzionali fino ad ora utilizzati, fornendo dettagli riguardo l’intensità, il tipo di odore, la localizzazione e altri elementi utili a sviluppare analisi e riflessioni sull’eventuale impatto sulla salute dei cittadini. “Consapevoli della stretta interdipendenza tra qualità dell’aria, salute e qualità della vita – afferma Tiziana Baccolini, assessora all’Ambiente – l’Amministrazione Comunale di Nonantola ha voluto questo monitoraggio sul quale ha investendo risorse del proprio bilancio. Vogliamo dire chiaramente ai nostri cittadini quale aria stanno respirando, così come chiediamo a Wiseair il supporto per l’individuazione di eventuali fonti odorigene e/o inquinanti.” È davvero stimolante – commenta il CEO di Wiseair Paolo Barbato – vedere un’amministrazione che opera in un territorio come quello di Nonantola impegnarsi per avere dati di qualità dell’aria con lo scopo di valorizzazione al massimo il proprio comune. Siamo contenti di questa collaborazione propositiva, moderna e attenta alla comunicazione coi cittadini.” L’installazione di questa infrastruttura rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione della nostra vision: riportare l’aria pulita nelle città di tutto il mondo”. LEGGI ANCHE: Nonantola, incidente in via Guercinesca Est: un’auto nel fosso

