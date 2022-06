Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, quarto posto per Marco Malone nella terza tappa del Campionato Italiano Supermoto

FINALE EMILIA – Domenica 12 giugno si è disputata la terza tappa di Campionato Italiano Supermoto nel tracciato piemontese di Busca (CN). Giornata molto calda fuori e dentro la pista: nella categoria S4, per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, nelle qualifiche del mattino Marco Malone ha conquistato il terzo tempo. Buona prestazione anche per Guido Cilla, che nella pista di casa ha ottenuto il nono posto in griglia.

In gara 1, Malone è partito mantenendo la terza posizione, ma, a causa di una sbavatura al quarto giro, ha concluso la manche al quarto posto. Rimonta di due posizioni, invece, per Cilla, che ha chiuso la gara in settima posizione.

Nella seconda manche, Malone ha chiuso nuovamente con un quarto posto, mentre Cilla, dopo una partenza che lo aveva visto retrocedere in undicesima posizione, è riuscito a rimontare fino all’ottavo posto finale.

La classifica di giornata si è conclusa con il quarto posto per Marco Malone e il sesto per Guido Cilla. In classifica di Campionato, Malone sale, così. al secondo posto in classifica, mentre Cilla si ferma all’undicesimo.

Nella categoria S Junior, poi, Andrea Benvenuti ha conquistato un ottimo terzo tempo nelle qualifiche. In gara 1, è partito bene e si è portato subito in seconda posizione che ha mantenuto fino al traguardo.

Nella seconda manche, Benvenuti è scattato in seconda posizione, ma al terzo giro a causa di un problema al freno è finito nelle retrovie e ha poi concluso dodicesimo. Benvenuti ha chiuso la classifica di giornata in quarta posizione e si trova in seconda nella classifica generale di Campionato.

Gilda Benazzi, Team Principal di FRT Racing 2, commenta cosi: ’’Domenica di gare partita bene con le qualifiche, ma che non ha portato i risultati sperati per Malone. Nota di merito per Guido Cilla che ha saputo disputare una buona gara sulla sua pista di casa. Sfortunato Benvenuti in gara 2, ma pronto al riscatto nella prossima tappa’’.

Prossimi appuntamenti: Campionato Interregionale 19 giugno Borgo Ticino (No) e Campionato Italiano 3 luglio a Viterbo.

Di seguito, alcune foto scattate da Marco Rimondi:

