Supermoto, Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia conserva il secondo posto dopo la quarta tappa del Campionato Italiano

In una ‘bollente’ Ortona, domenica 3 luglio si è disputata la quarta tappa di Campionato Italiano Supermoto. Nelle prove cronometrate del mattino della categoria S4, nonostante le temperature estreme, Marco Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia è riuscito a strappare la pole fermando il cronometro sull’1′ 00” 999”’. Buon tempo anche del compagno di squadra Guido Cilla, che ha conquistato l’undicesima casella in griglia.

Nel pomeriggio, in gara 1, Malone è scattato in seconda posizione. Ha concluso poi la manche terzo, subito dietro Surra e Sciarretta. Buona la partenza di Guido Cilla, che si è portato in ottava posizione e ha chiuso poi la gara con il settimo posto.

In gara 2, invece, Malone ha azzeccato la partenza, ma è stato poi sorpassato da Vandi ed è finito quarto. Ha poi rimontato fino alle seconda posizione, dietro a Surra. Partenza non buona, invece, per Cilla, retrocesso in quattordicesima posizione. Il pilota ha poi concluso tredicesimo patendo il caldo opprimente.

In classifica di giornata Malone ha chiuso con il secondo posto mentre Cilla con l’undicesimo. In questo modo, nel Campionato Malone resta secondo in classifica a 240 punti da Vandi, mentre Cilla si trova in nona posizione.

Nella categoria S Junior, poi, Andrea Benvenuti ha conquistato il quinto tempo nelle qualifiche. Alla partenza della prima manche è scattato bene e si è portato in terza posizione, che ha però dovuto cedere all’ultimo giro finendo quarto. In gara due, Benvenuti non ha azzeccato la giusta partenza e ha concluso la gara in sesta posizione. A seguito di alcune squalifiche, tuttavia, Benvenuti ha conquistato il terzo posto di giornata e ha di nuovo la

tabella rossa di leader della categoria Junior.

Gilda Benazzi, Team Principal di FRT Racing 2, commenta cosi: “E’ stato un week end positivo per Marco Malone, che è riuscito a migliorare il record della pista che deteneva dalla gare del 2021. E’ mancata purtroppo la vittoria, ma siamo molto competitivi e la stagione non è ancora finita. Il caldo ha messo a dura prova Cilla e Benvenuti, soprattutto nelle seconde manches, ma hanno comunque gestito bene la situazione”.

Prossimo appuntamento domenica 7 agosto presso il Circuito di Viterbo.

Di seguito, alcune foto, scattate da Marco Rimondi:

