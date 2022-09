La carica dei 40 diplomati dell’Its Biomedicale di Mirandola – LA CERIMONIA

Mirandola – Si è svolta nei giorni scorsi a Mirandola la cerimonia di diploma per i 40 studenti dell’Its Biomedicale che hanno completato il corso di studi e ora sono pronti a entrare nel mondo del lavoro. Lo fanno da una corsia preferenziale, più veloce e diretta, perché sono stati preparati secondo le esigenze dettate da imprese ed esperti che compongono il piano di studi, laboratori e stage che hanno seguito negli ultimi due anni.

La cerimonia si è svolta a Villa Tagliata, dove si sono dati appuntamento ragazze e ragazzi e dove è stato portato il saluto delle istituzioni e dei soci. Dopo il videocollegamento con Giuliana Gavioli, presidente della fondazione Its Biomedicale e dirigente della B.Braun Avitum, ha preso la parola il presidente del’Unione Comuni Area Nord Alberto Calciolari, che ha spiegato come la chiave dello sviluppo del territorio e dell’economia sia proprio la presenza di competenze.

Molto applaudito l’intervento di Marco Donnarumma, consigliere comunale di Mirandola arrivato in rappresentanza del Comune. Donnarumma ha rimarcato che quel che aspetta ragazzi e ragazze è un percorso facile in un mondo del lavoro ipercompetitivo, precario e difficile ma “Voi avete gli strumenti giusti, ed entrate nel mondo del lavoro ad alta velocità”.

Sono stati poi gli stessi studenti a prendere la parola per raccontare i loro percorsi di studio e le esperienze in stage, che si sono svolti in diverse aziende emiliane

A ottobre parte il nuovo ciclo accademico dell’Its Biomedicale, che propone tre re percorsi: gestione e sviluppo, innovazione e industria 4.0 e processi e analisi dati. Quest’ultimo è nuovo. Per iscriversi c’è tempo fino al 14 ottobre.

