Massa Finalese, Pala Diversivo acquisito dal Comune: ora il bando per la gestione

FINALE EMILIA – Con l’acquisizione al patrimonio comunale, sancita dal Consiglio comunale di Finale Emilia dello scorso 27 settembre, arriva a conclusione la vicenda del centro polivalente realizzato in via Nives Barbieri (noto come Pala Diversivo), a Massa Finalese, dal Comitato Sagra di Rivara, con i fondi messi a disposizione nel post terremoto 2012 da Fondazione Prosolidar-Onlus di Roma.

Una storia – ricorda l’Amministrazione comunale di Finale Emilia – iniziata nel 2015 e che solo oggi arriva a compimento con la messa a disposizione della comunità, in particolare dei residenti di Massa Finalese, del Pala Diversivo, la cui realizzazione si è concretizzata grazie ai fondi, pari a 936.000 euro, donati da Fondazione Prosolidar Onlus al Comitato Sagra di Rivara, incaricato dell’esecuzione materiale del progetto, concretizzato ormai tre anni fa.

L’attuale Amministrazione – si legge in una nota stampa diffusa dal Comune – dopo aver svolto, nei mesi scorsi, un lavoro di ricostruzione degli atti prodotti dal 2015 al 2021 e delle attività svolte, ha individuato le carenze amministrative e, con la delibera di Consiglio – attivamente sostenuta dalla maggioranza e da parte delle minoranze – ha certificato l’acquisizione, sostanzialmente gratuita, dell’immobile al patrimonio del Comune.

L’assessora Maria Teresa Benotti, con delega fra le altre al bilancio e al patrimonio, ha portato avanti questa attività che consentirà di procedere alla formulazione di un bando pubblico, già in fase di redazione da parte dell’ufficio Patrimonio, per la selezione del gestore della struttura. Nel suo intervento in Consiglio, l’assessora Benotti ha evidenziato quanto sia importante per la comunità questa struttura destinata ad attività culturali, ludiche ed educative, nonché volta a favorire l’integrazione sociale, il ruolo della famiglia e delle relative attività di supporto; anche la scuola di musica di Massa Finalese troverà nelle sale della polivalente un proprio spazio dedicato.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Fondazione Prosolidar-Onlus e al Comitato Sagra di Rivara che hanno reso possibile la realizzazione della struttura polivalente.

