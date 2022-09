San Possidonio, dal 9 al 18 settembre è in programma il Festival della Poesia

SAN POSSIDONIO – Dal 9 al 18 settembre è in programma, a San Possidonio, il Festival della Poesia. Tutti gli incontri, di cui di seguito è possibile trovare tutte le informazioni nella locandina dedicata all’evento, si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in via Focherini 3, e inizieranno alle ore 18.30. E’ gradita la prenotazione telefonica all’ufficio Cultura del Comune di San Possidonio, al numero 0535 417924.

