Seconda Categoria al via: Mirandolese a Campogalliano, impegni casalinghi per Rivara, Sanmartinese, Vis San Prospero, Medolla e Junior Finale

di Simone Guandalini – Prendono il via domenica 11 settembre, dopo l’antipasto rappresentato dal primo turno di Coppa Emilia, disputatosi lo scorso weekend, i gironi F e G di Seconda Categoria. Tanta curiosità, per quanto riguarda le squadre della Bassa modenese, per il debutto nel Girone F della neonata Mirandolese, che, dopo aver passato il turno di Coppa contro il Cabassi Union Carpi, farà visita al Campogalliano nella prima gara del nuovo campionato. Nello stesso raggruppamento, impegni casalinghi per Medolla, neopromossa dalla Terza Categoria, Rivara, Sanmartinese e Vis San Prospero, che ospiteranno rispettivamente Don Monari, Fortitudo Modena, Virtus Mandrio e Polisportiva Saliceta. La formazione bomportese del Baracca Beach farà, invece, visita alla Villa d’Oro. Nel Girone G, invece, lo Junior Finale, dopo aver superato il turno di Coppa Emilia, battendo 2-0 il Carpine, riceverà la visita del Reno Centese.

Seconda Categoria, Girone F, calendario giornata 1 (domenica 11 settembre, ore 15.30):

Cabassi Union Carpi – Carpine 1954

Campogalliano – Mirandolese Folgore Club

Medolla – Don E. Monari

Rivara – Fortitudo Modena Calcio

Sanmartinese – Virtus Mandrio

Villa d’Oro Calcio – Baracca Beach

Vis San Prospero – Polisportiva Saliceta

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 1 (domenica 11 settembre, ore 15.30):

Atletico Borgo 1993 – Bevilacqua

Junior Finale – Reno Centese

Libertasagile Vigorpieve . Rainbow Granarolo

Real Borgo F.C. – Sipelunga Bellaria

Real Sala Bolognese – Petroniano Idea Calcio

S. Donato – Balca Poggese

XII Morelli – Crevalcore

