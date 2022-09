Seconda Categoria: Medolla di nuovo opposto alla Virtus Mandrio, Mirandolese – Villa d’Oro

di Simone Guandalini – Già alla seconda giornata di campionato del Girone F di Seconda Categoria il destino ha messo nuovamente di fronte Medolla e Virtus Mandrio, protagoniste la scorsa stagione di una lotta punto a punto per conquistare la promozione dalla Terza Categoria. Lotta che vide vincitrice la formazione reggiana, che si impose nello spareggio dopo che le due formazioni avevano concluso appaiate la stagione regolare. Il Medolla ottenne comunque la promozione tramite ripescaggio dopo aver vinto i playoff. Ora, nell’anticipo del sabato pomeriggio del secondo turno di campionato, la possibilità di rivincita per il Medolla. Tra le altre gare del girone, in programma domenica pomeriggio, invece, spicca l’esordio casalingo della Mirandolese, che ospiterà davanti al proprio pubblico la Villa d’Oro, reduce dal successo per 2-0 contro il Baracca Beach nell’ultimo turno. Formazione bomportese, sconfitta nella prima giornata, che proverà a rifarsi nella gara casalinga contro una Sanmartinese che, all’esordio, ha pareggiato in casa contro la Virtus Mandrio. Trasferte modenesi in programma, infine, per Rivara e Vis San Prospero, che faranno visita, rispettivamente, a Don Monari e Fortitudo Modena.

Nel Girone G, invece, dopo il successo ottenuto in extremis contro il Reno Centese, per lo Junior Finale è in programma la trasferta sul campo della Rainbow Granarolo.

Seconda Categoria, Girone F, calendario giornata 2:

Sabato 17 settembre, ore 16.30:

Virtus Mandrio – Medolla

Domenica 18 settembre, ore 15.30:

Baracca Beach – Sanmartinese

Carpine 1954 – Campogalliano

Don E. Monari – Rivara

Fortitudo Modena – Vis San Prospero

Mirandolese Folgore – Villa d’Oro

Polisportiva Saliceta – Cabassi Union Carpi

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Medolla 3

Carpine 1954 3

Vis San Prospero 3

Villa d’Oro Calcio 3

Campogalliano 1

Mirandolese 1

Sanmartinese 1

Virtus Mandrio 1

Fortitudo Modena 1

Rivara 1

Polisportiva Saliceta 0

Baracca Beach 0

Cabassi Union Carpi 0

Don E. Monari 0

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 2 (domenica 18 settembre, ore 15.30):

Balca Poggese – Libertasagile Vigorpieve

Bevilacqua – Real Sala Bolognese

Crevalcore – San Donato

Petroniano Idea Calcio – XII Morelli

Rainbow Granarolo – Junior Finale

Reno Centese – Real Borgo

Siepelunga Bellaria – Atletico Borgo 1993

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Atletico Borgo 1993 3

Siepelunga Bellaria 3

Junior Finale 3

Balca Poggese 1

Crevalcore 1

Libertasagile Vigorpieve 1

Petroniano Idea Calcio 1

Rainbow Granarolo 1

Real Sala Bolognese 1

S. Donato 1

XII Morelli 1

Real Borgo F.C. 0

Reno Centese 0

Bevilacqua 0

