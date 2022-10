Le Fondazioni Amplifon e Geronimo Stilton incontrano nonni e nipoti modenesi

MODENA- Arriva a Modena Missione Amicizia: l’iniziativa promossa da Fondazione Amplifon Onlus – la fondazione aziendale del Gruppo Amplifon nata per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili – e Fondazione Geronimo Stilton per celebrare e promuovere l’incontro tra generazioni in occasione del Mese dei Nonni e degli Anziani 2022, che si celebra questo ottobre.

Sabato 22 ottobre, presso il centro Amplifon di via Emilia Est 338, nonni e nipoti avranno l’opportunità di trascorrere una mattinata all’insegna di giochi, animazioni, photo-opportunity e momenti conviviali insieme al famoso topo giornalista nato da un’idea di Elisabetta Dami.

I partecipanti, inoltre, potranno anche scoprire una nuova storia inedita di Geronimo Stilton – dal titolo Missione Amicizia – in una edizione speciale realizzata da Edizioni Piemme e non in commercio.

Il racconto di Geronimo Stilton – che attraverso la sua avventura in compagnia dei nipoti, di Nonno Torquato e di Zia Lippa vuole spiegare ai più piccoli l’importanza dei rapporti fra generazioni e il profondo valore sociale della relazione che unisce nonni e nipoti – si inserisce nell’ambito del progetto Ciao!: l’iniziativa di digitalizzazione delle RSA italiane ideata e promossa da Fondazione Amplifon, già realtà in 150 strutture in tutto il Paese e tra i circa 15.000 anziani che li ospitano.

“La ricchezza del vissuto degli anziani, l’importanza di un loro ruolo attivo nella società e dell’incontro tra le generazioni sono valori fondamentali per Fondazione Amplifon- sottolinea Susan Carol Holland, presidentessa di Fondazione Amplifon- La collaborazione con Fondazione Geronimo Stilton va esattamente in questa direzione e ci permette di raggiungere e sensibilizzare anche i più giovani in un modo divertente e coinvolgente”

Partito da Milano lo scorso 15 ottobre, dopo la tappa modenese il roadshow nazionale di Missione Amicizia proseguirà presso il centro Amplifon di Sassari (29 ottobre 2022).