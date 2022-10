L’Osservatorio Geofisico di Unimore ospita la mostra STIMELA del fotografo e documentarista Luca Sola

MODENA- Raccontare il tema delle migrazioni, di confini, di emergenze ambientali e sanitarie, di rifugiati: è quanto si propone la mostra STIMELA organizzata e proposta dall’Osservatorio Geofisico di Unimore.

“Questa mostra è stata pensata come un contributo al Festival della Sostenibilità 2022 per mettere a confronto differenti linguaggi, modi e strumenti d’indagine dell’ambiente e della nostra contemporaneità- commenta la professoressa Francesca Zanella , docente di Storia dell’Arte Contemporanea del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore. – Il progetto di Luca Sola, che dal 2015 documenta storie di migrazioni, l’impatto del cambiamento climatico sulla vita delle popolazioni, ambienti naturali e processi di conurbazione, confronti e conflitti religiosi, si insinua nella storia dell’osservazione degli astri e di misure meteorologiche di cui l’Osservatorio Geofisico costituisce una importante testimonianza attraverso un racconto fatto di carte, di strumenti e di postazioni di lavoro e ricerca. STIMELA è un modo per sollecitare una nostra riflessione sulla globalità di questi fenomeni e per incidere sulla nostra percezione di storie e ambienti solo apparentemente lontani”.

Fotografo documentarista, ha studiato letteratura contemporanea presso l’Università di Perugia e ha preso il Master in Fotogiornalismo presso l’ISFCI a Roma. Fotogiornalista professionista dal 2009, i suoi reportage riguardano tematiche sociali, umanitarie e geopolitiche. I suoi lavori sono stati pubblicati dalle maggiori testate, nazionali e internazionali, tra le quali Time Magazine, The New York Times, The Los Angeles Times, The Economist, Vanity Fair, Esquire Russia, Sonntags Blick, Internazionale, L’Espresso, Panorama, IL24, D – La Repubblica delle Donne, Io Donna, Gente, Cosmopolitan, The Observer, Daily Mail, The Independent, East. Tra i vari riconoscimenti ottenuti, Sola ha vinto il terzo premio allo Yonhap International Press Photo Awards 2011, nella categoria “Enhancement of International Peace”, grazie al lavoro sulla rivoluzione in Libia. Il suo primo libro, Libia/Appunti di Guerra (Postcart Edizioni, 2012), è basato sul medesimo progetto. È fotografo di assegnazione per diverse agenzie dipendenti dall’ONU e ONG internazionali. I lavori di Luca Sola sono stati esposti in mostre personali e collettive a Roma, New York, Parigi, Londra, Edinburgo, San Diego, Seul e Toronto. Attualmente vive a Johannesburg.