Seconda Categoria: al Medolla lo scontro diretto contro la Pol. Saliceta, successo casalingo per la Mirandolese

di Simone Guandalini – Il Medolla cala il poker (4-2) nello scontro diretto casalingo al vertice del Girone F di Seconda Categoria contro la Polisportiva Saliceto e rimane in questo modo solo al comando della classifica, a quota 12 punti, dopo 5 giornate. Al secondo posto sale la Vis San Prospero, che approfitta della sconfitta della Polisportiva Saliceta e, grazie al successo in trasferta nell’altro scontro diretto di giornata contro la Villa d’Oro (1-3), si porta, a quota 10 punti, all’inseguimento solitario della capolista Medolla. Va al Rivara, invece, il derby della Bassa contro la Sanmartinese: la squadra di San Felice si impone su quella di Mirandola col punteggio di 2-1, grazie alle reti di Goldoni e Vuksani. Non basta alla Sanmartinese la rete di Bicaku.

Secondo successo consecutivo in campionato (terzo contando anche il passaggio del turno in Coppa Emilia), infine, per la Mirandolese, che sembra aver ingranato la giusta marcia, dopo un complicato inizio di stagione. La formazione mirandolese, davanti al proprio pubblico, rimonta due volte il Baracca Beach grazie ad una doppietta di Veronesi, poi è lo stesso numero 9 a firmare anche il terzo gol personale e a regalare la vittoria alla Mirandolese (3-2).

Nel Girone G, invece, torna al successo, dopo tre ko consecutivi, lo Junior Finale, che supera 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Baltazhi e Avanzi che rispondono al vantaggio di Morelli, il XII Morelli.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 5:

Cabassi Union Carpi – Don E. Monari 5-1

Campogalliano – Fortitudo Modena 1-3

Carpine 1954 – Virtus Mandrio 0-3

Medolla – Polisportiva Saliceta 4-2

Mirandolese Folgore – Baracca Beach 3-2

Sanmartinese – Rivara 1-2

Villa d’Oro Calcio – Vis San Prospero 1-3

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Medolla 12

Vis San Prospero 10

Fortitudo Modena 9

Polisportiva Saliceta 9

Sanmartinese 8

Mirandolese Folgore 8

Villa d’Oro 7

Rivara 7

Cabassi Union Carpi 6

Campogalliano 6

Virtus Mandrio 5

Carpine 1954 5

Don E. Monari 3

Baracca Beach 1

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 5:

Atletico Borgo 1993 – Crevalcore 1-0

Balca Poggese – Siepelunga Bellaria 2-1

Junior Finale – XII Morelli 2-1

Libertasagile Vigorpieve – Petroniano Idea Calcio 1-0

Rainbow Granarolo – Reno Centese 4-0

Real Borgo F.C. – Real Sala Bolognese 1-6

San Donato – Bevilacqua 3-3

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Siepelunga Bellaria 12

Real Sala Bolognese 11

Petroniano Idea Calcio 10

Balca Poggese 10

San Donato 9

Bevilacqua 7

Rainbow Granarolo 7

Atletico Borgo 1993 6

Junior Finale 6

Crevalcore 5

Libertasagile Vigorpieve 5

XX Morelli 5

Reno Centese 4

Real Borgo F.C. -1

