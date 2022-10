Società green, premio per la start up Aqua Farm: tra i fondatori il bomportese Lorenzo Lucchini

BOMPORTO – Tra le aziende premiate in quanto società green nell’ambito dei FinTech Awards Italia 2022, che si terranno il prossimo 21 ottobre, c’è anche la start up Aqua Farm (tra i cui fondatori e soci, con ruolo in ambito finanziario e di marketing, figura il bomportese Lorenzo Lucchini), che si occupa di acquaponica, innovativo sistema che unisce la coltivazione idroponica all’allevamento ittico per dare vita ad un sistema simbiotico in grado di azzerare l’uso di prodotti chimici. Si tratta di un sistema di coltivazione fuori suolo, in particolare in acqua, in cui le deiezioni dei pesci diventano fonte di nutrimento per le piante. Una volta assorbita dall’acqua, la concentrazione dei nitrati diminuisce fino a raggiungere un livello ottimale per i pesci. In questo modo è possibile eliminare completamente l’utilizzo dei fertilizzanti.

