Ultraleggero precipita in un campo agricolo: morto il pilota 72enne

LAMA MOCOGNO- Si è schiantato con il suo ultraleggero in un’area agricola di via Poggio, a Lama Mocogno e per Gabriele Baldoni- il 72enne alla guida del velivolo- purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia mercoledì 19 ottobre, intorno alle 18.

I soccorsi del 118 hanno immediatamente raggiunto il luogo dell’impatto con un’ambulanza e un’automedica ma il 72enne è deceduto pressoché sul colpo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri all’origine della tragedia potrebbe esserci un guasto al motore del velivolo.

La Procura ha disposto un esame autoptico sulla salma.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017