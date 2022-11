Aggressione al Pronto soccorso di Mirandola, Ordine dei medici: “A rischio diritto alla salute dei cittadini”

MIRANDOLA – “Ci rivolgiamo nuovamente alle istituzioni e alla politica: non possiamo più aspettare che piovano soluzioni dal cielo”.

Lo afferma il presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Modena, Carlo Curatola, commentando la notizia degli insulti e minacce dello scorso 8 novembre nei confronti degli operatori del Pronto soccorso dell’Ospedale di Mirandola.

“Esprimiamo solidarietà ai colleghi, agli infermieri e alla direzione dell’Ausl di Modena – dichiara Curatola-. Il ripetersi sempre più frequente di questi episodi mina la sicurezza e serenità di chi lavora nelle strutture sanitarie. Di conseguenza è a rischio il diritto alla salute del cittadino, proprio in un periodo in cui il fabbisogno di salute percepito dalla popolazione è aumentato. Non è più possibile sopportare questa pressione”, conclude il presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Modena.