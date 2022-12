Massa Finalese, coppia sventa furto in appartamento: messi in fuga tre ladri

FINALE EMILIA – L’ennesimo tentato furto in appartamento nella Bassa modenese, questa volta a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, è stato in questa circostanza sventato grazie alla prontezza di una coppia di cittadini massesi. I fatti, riportati da “Il Resto del Carlino”, si sono svolti nella serata di venerdì 23 dicembre, quando la coppia ha sentito dei rumori provenienti dall’appartamento delle figlia, che abita di fianco a loro e in quel momento non si trovava in casa. Allarmata dai rumori e dalla luce di una torcia in giardino, la coppia si è recata nell’appartamento adiacente, sorprendendo in questo modo i ladri. I malviventi erano in tre: uno è fuggito immediatamente, mentre gli altri due sono stati parzialmente bloccati dalla coppia che è riuscita ad impedire che, prima della fuga, portassero via denaro o oggetti di valore dall’appartamento. Ora spetterà ai Carabinieri indagare sul tentato furto e rintracciare i tre ladri.

