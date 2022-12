Nuovo ponte dell’Uccellino, Platis (FI): “Dopo 20 anni enti maturano l’idea di rifare il ponte”

Attraverso una nota stampa, il capogruppo di Forza Italia in Provincia, Antonio Platis, interviene sul tema ponte dell’Uccellino:

“Dopo 20 anni, finalmente, gli enti maturano l’idea di rifare il ponte spendendo però molto di più. Dubbi, però, sul finanziamento della Provincia. Su quest’ultimo punto – incalza Antonio Platis – a quale titolo il nostro ente cofinanzia l’opera per 600mila euro? Non ci sono strade provinciali coinvolte ed il ponte è di proprietà regionale. La possibilità di essere attenzionati dalla Corte dei Conti è dietro l’angolo e per un pasticcio amministrativo noto si rischia poi di rallentare i lavori. Cosa che va scongiurata fin da subito.

Solo chi conosce la storia del Ponte dell’Uccellino sa l’impegno nei decenni di Forza Italia e della lista civica di centro destra di Soliera guidata da Giovanna Zironi e Giudo Lodi. La Provincia era coinvolta nella sistemazione del ponte non come ente ma per via della partecipazione in Autobrennero spa. La società autostradale, infatti, aveva inserito tra le sue opere compensative per il passaggio della A22 quel nuovo sovrappasso.

Purtroppo, i continui rinvii alla nuova concessione autostradale hanno fatto saltare l’opera e pochi mesi fa la Provincia ed i comuni di Soliera e Modena avevano fatto una convenzione per recuperare il ponte attuale, farne un altro sempre in ferro e stralciare il finanziamento di Autobrennero.

Già nel 2006, quando, si stava completando la TAV – ricorda Platis – l’opposizione di Soliera aveva avanzato la proposta di utilizzare il ponte del cantiere dell’alta velocità per realizzare un secondo passaggio sul Secchia. Con veramente qualche migliaio di euro si sarebbe fatta la viabilità secondaria e risolto il problema.

Invece questa soluzione è stata presa in considerazione quasi 15 anni dopo e fino a qualche mese fa sembrava la strada maestra per riuscire a risolvere l’imbuto che si creava ogni giorno. Invece i tecnici, durante la manutenzione ordinaria che doveva durare meno di una settimana, si sono accorti della fragilità dell’attuale ponte in ferro e per mesi l’hanno chiuso. Oggi viene avviata una convenzione per fare un ponte finalmente nuovo e senza appoggi nel letto del fiume.

Questa è un’ottima notizia dopo una malagestione di anni. Peccato che siano stati chiesti alla Provincia 600mila euro di compartecipazione alla spesa. Eppure non è coinvolta una strada provinciale, il ponte era di proprietà della Regione e Autobrennero non ha più possibilità di finanziare l’opera. Forza Italia ha chiesto a quale titolo il nostro ente paghi. È evidente del rischio di un danno erariale e di essere attenzionati dalla Corte dei Conti. Prima di commettere pasticci – conclude Platis – bisognerebbe essere certi dell’effettiva validità dell’operazione così finanziata”.