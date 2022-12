Previsti venerdi a Concordia i funerali di Iolanda Besutti

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Sono previsti il prossimo venerdì, 30 dicembre, i funerali di Iolanda Besutti, la 68enne di Concordia morta per le ferite dei suoi cani rottweiler.

Il corteo funebre partirà alle ore 14.20 dalle camere ardenti di Villa Richeldi in via Valnemorosa per raggiungere la chiesa e, dopo la Messa, il cimitero. I familiari- il marito Nino Vacchi e la figlia Alessandra – chiedono non fiori, ma donazioni per la locale Croce Blu.

Intanto si attendono le decisioni sul destino dei due animali che hanno aggredito mortalmente la donna. Sarà il servizio veterinario dell’Ausl a chiarire cosa accadrà. I due rottweiler sono adesso al canile di Mirandola, in attesa di essere valutati da un veterinario dell’Ausl e da un veterinario comportamentalista. Poi si deciderà quale percorso intraprendere: a pesare sulla decisione potrebbe essere anche la passata aggressione, da parte degli stessi due cani, di un giardiniere che stava lavorando nella proprietà della famiglia, avvenuta lo scorso febbraio, che ha causato all’uomo lesioni a braccia e gambe. Dopo quella aggressione i due cani erano già stati visitati dall’Ausl.

