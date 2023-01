Caso Alice Neri, un reggiseno rinvenuto nei pressi del luogo di ritrovamento del corpo

CONCORDIA, RAVARINO – Continua ad infittirsi il giallo relativo alla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto lo scorso 18 novembre, a Fossa di Concordia. In attesa di novità sul fronte Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l’omicidio della giovane mamma, che nei giorni scorsi si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia dopo il rientro in Italia, sarebbe stato ritrovato nelle vicinanze del luogo dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di Alice Neri un reggiseno di colore rosa. A riportarlo è “Il Resto del Carlino”: il reggiseno, in parte bruciato, sarebbe stato ritrovato appoggiato su un cumulo di rifiuti inceneriti.

Naturalmente, non c’è alcuna certezza sul fatto che il reggiseno ritrovato appartenga ad Alice Neri, anche perchè chi si è occupato del rogo del corpo e della macchina di Alice si è premurato che nell’incendio venissero bruciati anche oggetti che avrebbero potuto essere utili alle indagini, come la borsetta della donna e, soprattutto, il suo telefono, del quale soltanto un chip è stato recuperato dagli inquirenti. Difficile, dunque, pensare che il responsabile dell’omicidio possa aver tralasciato di dare alle fiamme anche questo indumento, però la vicinanza tra il luogo di ritrovamento del reggiseno e quello dove è avvenuto il rogo della macchina impone analisi più approfondite dell’indumento, che – si legge sulla stampa – potrebbero essere effettuate dagli inquirenti nei prossimi giorni.

