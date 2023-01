Giorno della Memoria, a Mirandola un mazzo di fiori in ricordo del beato Odoardo Focherini

MIRANDOLA – All’interno delle iniziative realizzate in occasione del “Giorno della Memoria”, l’Amministrazione comunale di Mirandola ha voluto – come da tradizione – ricordare il beato Odoardo Focherini con l’apposizione di un mazzo di fiori presso la pietra d’inciampo situata in piazza Costituente al civico 58. Un luogo simbolico e suggestivo, situato all’esterno dell’abitazione nella quale Focherini visse con la sua famiglia prima dell’arresto avvenuto nel marzo del 1944 e del successivo martirio perpetrato nel campo di concentramento di Hersbruk.

“Il sacrificio di Odoardo Focherini rappresenta uno dei momenti più alti della storia del nostro secolo – commenta il consigliere comunale Guglielmo Golinelli – L’89° Anniversario della scomparsa del Beato ci permette di ricordare come la libertà e i diritti che oggi caratterizzano la nostra quotidianità sono figli del coraggio e del sacrificio di tante vittime di un periodo storico oscuro e travagliato”.

