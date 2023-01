Medie di San Felice, si va a scuola anche al sabato

SAN FELICE, CAMPOSANTO – Nonostante il voto favorevole delle famiglie al sondaggio proposto dalla scuola, è stata bocciata, così come era avvenuto anche alle medie di Mirandola, l’ipotesi relativa all’introduzione della cosiddetta “settimana corta” alle medie di San Felice. La settimana corta, bocciata alle medie di San Felice e Mirandola e approvata, invece, da quelle di Finale Emilia (a partire dal prossimo anno scolastico) consiste nella riduzione di un giorno a settimana (il sabato) di frequenza da parte degli studenti, senza tuttavia perdita di ore di scuola, in quanto dal lunedì al venerdì si rimane in aula un’ora in più, ovvero dalla 8 alle 14 anzichè dalle 8 alle 13, recuperando così le 5 ore perse al sabato spalmandole sui restanti cinque giorni di frequenza settimanali.

A San Felice, il sondaggio proposto dai genitori per determinare gli orari di frequenza scolastica per la Scuola secondaria di primo grado ha visto la preferenza per l’orario dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì (“settimana corta”) da parte del 67,4% delle famiglie. La preferenza per l’orario dal lunedì al sabato è stata, invece, del 32,6%. Il Collegio Docenti, si è espresso, invece, con 55 voti per la “settimana corta” e con 83 voti per l’orario dal lunedì al sabato. Il Consiglio di Istituto ha, quindi, proceduto alla votazione della “settimana corta” con 4 voti favorevoli e 13 contrari. Di conseguenza le lezioni si terranno dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle 13.10 a San Felice e dalle 8 alle 13 a Camposanto.

