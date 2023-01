Omicidio Alice Neri, rinviata udienza di scarcerazione per Mohamed Gaaloul

Si sarebbe dovuta celebrare domani, ma è stata rinviata al prossimo al 3 febbraio l’udienza al tribunale del Riesame di Bologna che riguarda la possibilità di scarcerazione di Mohamed Gaaloul, il principale sospettato dell’omicidio di Alice Neri, la mamma di Ravarino trovata cadavere nel bagagliaio della sua auto carbonizzata dopo una sera in un bar di Concordia. A chiedere il rinvio di dieci giorni della discussione è stata la difesa di Gaaloul, il 29enne tunisino che si trova in carcere dopo essere stato riportato in Italia dalla Polizia. Si trovava all’estero dall’indomani del giorno del delitto.

La difesa ha chiesto più tempo per analizzare il materiale agli atti, soprattutto le immagini video che peserebbero sull’accusa di omicidio dell’uomo, che se nel merito non ha risposto alle domande degli inquirenti, continua a professarsi innocente.

