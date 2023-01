Rapine a bar e tabaccherie di Mirandola, Concordia e San Possidonio: coppia patteggia dopo l’arresto

MIRANDOLA, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO – Si erano resi responsabili di una serie di rapine ai danni di bazar, bar e tabaccherie tra Mirandola, San Possidonio e Concordia e per questo erano stati arrestati dai Carabinieri lo scorso giugno, dopo indagini durate alcuni mesi. Ora, riporta la stampa locale, la coppia di giovani rapinatori seriali, composta da una 23enne di Quistello, nel mantovano, e da un 27enne di Mirandola, ha scelto di patteggiare una condanna di tre anni e sei mesi, che i due giovani sconteranno agli arresti domiciliari. Almeno cinque le rapine di cui la coppia è accusata, tutte avvenute lo scorso anno nel territorio della Bassa modenese, alcune riuscite altre no. In un caso, infatti, il titolare di un bar tabaccheria di Concordia aveva reagito, mettendo in fuga i rapinatori. A segno, invece, erano andati i colpi in un bazar di Mirandola, in una cartoleria di Fossa di Concordia e in un bar di San Possidonio.

