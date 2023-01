Scomed Bomporto, due sconfitte in Coppa Italia per la formazione femminile

BOMPORTO – Cammino in salita per la formazione femminile degli Scomed Bomporto, che domenica 22 gennaio, al proprio debutto in Coppa Italia a Civitavecchia, ha rimediato due sconfitte in altrettante partite. Squadra ancora molto giovane quella bomportese, che, però, già al secondo incontro, ha sembrato dimostrare buone capacità di gioco con una splendida doppietta della fuoriclasse Alessia Bergamini.

Risultati analoghi quelli dei giovani Scomed Under 16, che a Forlì, in Campionato Regionale, a causa dell’assenza di importanti atlete impegnate nella femminile hanno dovuto cedere il passo alle formazioni avversarie, scendendo in classifica generale al terzo posto.

Questi i risultati della giornata :

COPPA ITALIA FEMMINILE (Civitavecchia )

SCOMED BOMPORTO -BARI 0 – 6

CIVITAVECCHIA -SCOMED BOMPORTO 5 – 2 ( Per Scomed Bomporto goal di : 2 Alessia Bergamini)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 (Forlì)

SCOMED BOMPORTO-LIBERTAS FORLI 0-9

GUFI PARMA -SCOMED BOMPORTO 3-2 (Per Scomed Bomporto goal di : 2 Riccardo Corazzari)

La formazione Scomed Bomporto femminile: GROSSO-SIRICO-(PORTIERI) BERARDI-IDRIZOSKI-ZANELLA-MARCHICA-GONNI-FOLLI-ZIPPO-TANELLI-BERGAMINI-TARANTOLA-FACCINI-BABA- ALL-TARANTOLA-COLAZZO-DIR.BERGAMINI .

La formazione Scomed Bomporto Under 16: CORAZZARI E.-RAIMONDI-CIPRIANO-ALLEGRETTI-CORAZZARI R.-REBECCHI-PARMEGGIANI VERGARI. ALL.BERGAMINI A. DIRIGENTE CORAZZARI D.

Nelle foto : Le formazioni Scomed Bomporto Femminile e Under 16

