Malore mentre è al lavoro all’ospedale di Mirandola, grave una veterinaria 29enne

MIRANDOLA – E’ ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Baggiovara una veterinaria di 29 anni che nella giornata di ieri, 21 febbraio, ha accusato un malore mentre era al lavoro all’ospedale di Mirandola. La giovane, che da pochi giorni aveva iniziato a lavorare al “Santa Maria Bianca”, come riporta la “Gazzetta di Modena” si è sentita male intorno alle ore 12 e subito è intervenuto il personale del 118 in servizio presso l’ospedale di Mirandola: si sarebbe trattato di un’emorragia cerebrale, per cui è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Baggiovara dove la 29enne si trova ora in prognosi riservata.

